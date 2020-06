Lautaro Martinez: Inter e Barcellona divisi da 20 milioni

MILANO - Venti milioni di buoni, buonissimi motivi. E’ oggi questa la distanza che, euro più euro meno, divide Inter e Barcellona su Lautaro Martinez. Venti milioni possono non sembrare molti ma se inseriti in un’operazione dalla valutazione complessiva di circa 110, allora sì che possono fare la differenza. Anche perché in tempi di pandemia i soldi sono calati per tutti, anche per quei club ricchissimi che sembrano non avere mai problemi di cassa. Fra questi anche il Barcellona che, nonostante abbia in tasca da mesi il “sì” di Lautaro, non è ancora riuscita ad aprire una breccia nel muro interista. Sia chiaro, in fondo lo ripetiamo da tempo: l’Inter sa che potrebbe perdere Martinez - tant'è che la dirigenza dopo aver sondato Werner, Cavani e Mertens, sta ora ragionando sui vari Morata, Belotti, Aubameyang e Gabriel Jesus -, dunque non c’è un diniego a trattare ma c’è la forte volontà di non abbassare il prezzo.