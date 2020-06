Inter, Marotta ora prova a ricomprare Lautaro

MILANO - Strategia o prova di forza, lo si capirà probabilmente a settembre, ma quanto dichiarato domenica sera da Beppe Marotta su Lautaro Martinez , prima della buona prestazione dell’argentino - con ritorno al gol -, non è passato inosservato. Oltre ai soliti concetti sul giocatore corteggiato dalle big e lusingato dal pressing di Messi , ha aggiunto un paio di temi importanti, decisivi probabilmente per le sorti di una trattativa che agita il mercato da febbraio e lo farà fino a settembre. Marotta ha ribadito che «l’ Inter è una società che non intende vendere i suoi giocatori e, se il giocatore non vuole andar via, ce lo teniamo stretto», ma poi ha aggiunto una frase che mai prima, né a marzo né nelle recenti interviste, aveva pronunciato: «Lautaro non ha manifestato concretamente la voglia di andar via, sono ottimista che si possa continuare con lui anche l’anno prossimo». Strategia o prova di forza, dicevamo, lo vedremo.

Le mosse

Di certo le carte in tavola, rispetto alle condizioni con cui Inter e Barcellona aveva iniziato a parlare della vicenda a inizio 2020, sono notevolmente cambiate. Il Covid19 ha stravolto gli equilibri economici mondiali e il Barcellona, che già entro fine giugno dovrà rientrare di molti milioni per sistemare il bilancio, non ha in questo momento la forza per accontentare le richieste dell’Inter, né tanto meno per pagare la clausola da 111 milioni entro il 7 luglio prossimo. E allora perché cedere Lautaro Martinez quest’anno, quando magari fra dodici mesi si potrà incassare quanto previsto o magari anche di più? In questo lasso di tempo, chissà che l’Inter non provi a “ricomprarsi” Lautaro. Magari Lautaro alla fine abbraccerà Messi, ma non è da escludere che nelle prossime settimane Marotta e Ausilio propongano al giocatore un rinnovo di contratto, alzando l’ingaggio da circa 2.5 milioni ad almeno 5.5 o più con i bonus (difficile si arrivi ai 7 più bonus di Lukaku ed Eriksen), provando anche a togliere o innalzare la clausola, promettendo comunque al ragazzo di ascoltare le offerte che arriveranno per lui fra un anno.

