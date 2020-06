Gagliardini preso di mira dai tifosi dell'Inter: "Sei della Juve"

MILANO - Conte e l'Inter masticano amaro dopo il pareggio contro il Sassuolo. I nerazzurri perdono punti dalla Juve e ne recuperano solo uno sulla Lazio, sconfitta in rimonta contro l'Atalanta. Il rammarico tra i nerazzurri è tanto, soprattutto ripensando agli errori sottoporta. Prima Gagliardini e poi Candreva hanno avuto la possibilità di chiudere le ostilità, ma prima la traversa, poi Consigli, hanno impedito ai nerazzurri di portare a casa l'intero bottino. Gagliardini, poi, è stato preso di mira dai suoi tifosi sui social per l'incredibile errore commesso sul 2-1: il centrocampista nerazzurro, tutto solo a un metro dalla linea di porta, ha colpito la traversa fallendo una ghiotta chance per chiudere l'incontro. Poi il ritorno degli avversari e il 3-3 finale che fanno aumentare il rammarico. Sui social si sprecano le ironie e i meme per il clamoroso errore. Alcuni tifosi lo hanno addirittura accusato di essere della Juve, postando la sua foto mentre assisteva alla sfida di Champions League tra Juve e Barcellona al fianco di Spinazzola.

Douglas Costa, ironia sull'Inter: tifosi della Juve impazziti