Conte: "L'Inter non è ancora una grande squadra. Tutti in discussione"

Duro ko interno per l'Inter che subisce la rimonta del Bologna (rimasto in dieci) dopo il vantaggio di Lukaku. Pesa il rigore fallito da Lautaro Martinez. Nel post gara, ai microfoni di DAZN, Antonio Conte ha provato a spiegare i perché di una sconfitta del genere che tiene i nerazzurri a meno quattro punti dalla Lazio. "La delusione è tanta - ha detto Conte - e spero valga lo stesso per i ragazzi. Sicuramente ci sono delle situazioni e delle valutazioni che si devono fare perché la partita era praticamente vinta, avremmo potuto portarla a casa in carrozza. Mi viene difficile da spiegare, eravamo in superiorità numerica, in vantaggio e abbiamo avuto la possibilità di raddoppiare su rigore. Non ci siamo riusciti ma eravamo ancora in vantaggio, con un uomo in più, in controllo del gioco. Non è la prima volta che accade, delle domande io me le faccio e se le devono fare anche i calciatori".

Il tabellino di Inter-Bologna

Inter-Bologna 1-2: Lukaku non basta, Mihajlovic fa festa con Juwara-Barrow