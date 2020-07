Conte furioso: "Calendario folle per ostacolare l'Inter"

"La squadra sta facendo ottime cose, al di là del secondo posto, siamo in Champions League con quattro giornate di anticipo a 14 punti dalla Roma e a meno cinque dalla Juventus. Il campionato è diventato molto competitivo, se l’Inter sta facendo male allora non oso immaginare cosa bisogna dire delle altre che non hanno raggiunto il loro obiettivo". Così Antonio Conte nel post partita dell'Olimpico dopo il 2-2 in rimonta che l' Inter ha raggiunto contro la Roma. "Deve comunque crescere il livello dei nostri giocatori, ma non posso dire nulla ai ragazzi" ha aggiunto.

Conte: "Calendario Inter folle, è fatto per ostacolarci"

"Tra l’altro, passa inosservato il nostro calendario, che è folle e fatto per metterci in difficoltà. Le altre hanno sempre usufruito di un giorno di riposo e noi abbiamo giocato sempre alle 21.45 e queste cose le paghi alla lunga. C’è già un’anomalia strana: andate a vedere nell’ultimo turno di campionato cosa accade. La squadra ora deve tornare alle quattro di notte, fare defaticante poi e preparare subito l’altra partita. Calendario fatto di compromessi? Sì, ma sempre l’Inter prende gli schiaffi, guarda caso. Se c’è da dare uno schiaffo, lo si dà all’Inter".

Conte: "Gol Spinazzola andava annullato"

"Non è una situazione dubbia, il giocatore della Roma non prende la palla, ma il calcagno di Lautaro. Massimo rispetto anche agli arbitri però che stanno sotto pressione anche loro. Non mi attacco a questo, Di Bello ha sbagliato ma ha fatto la sua partita. Certo, se non prendi gol lì, entri nello spogliatoio con un altro spirito. Trequartista? Il compito che gli ho chiesto era il pressing su Mancini per evitare di far giocare loro palle filtranti. In fase di possesso l’idea era creare superiorità, ma si poteva fare meglio".