Inter, Conte: "Napoli forte. Futuro? Ho imparato una cosa..."

"L'importante è che ognuno di noi abbia quella voglia, quella fame di alzare il livello e crescere sempre di più". Lo ha detto Antonio Conte, allenatore dell'Inter, presentando ai canali social del club la partita contro il Napoli. "E' stata una esperienza nuova per tutti, penso che bisogna prendere il lato positivo e imparare da queste situazioni. Giocare ogni tre giorni ha lasciato una esperienza anche per il futuro", ha aggiunto. A proposito dell'utilizzo della rosa, Conte ha detto: "Stiamo parlando di un gruppo di ragazzi seri, concentrati e che ha sempre lavorato. Ranocchia ogni volta ha dato risposte positive, merito loro che si sono sempre messi a disposizione. Hanno lavorato tutti da professionisti seri, ma non avevo dubbi perchè questo è un ottimo gruppo".

Conte: "Europa League? L'Inter non si pone limiti"

Conte: "Lukaku deve migliorare"

"A Napoli una delle Inter più belle? Fu sicuramente una buona gara, ma delle tre giocate adesso la più bella è stato il ritorno di Coppa Italia quando avremmo meritato di più. Loro sono una compagine forte, che negli anni ha sempre cercato di dare fastidio a chi ha vinto lo Scudetto. Hanno un'ottima rosa e sono stati bravi a vincere la Coppa Italia". Mancherà Gagliardini squalificato, quindi ancora problemi a centrocampo per il tecnico nerazzurro. "Rientra Barella, per quanto riguarda Sensi sta progredendo ma diventa difficile fare delle stime. Ancora non si sta allenando con noi, vediamo perchè da questo punto di vista è stata una annata penalizzante per noi", ha detto Conte. "Lukaku? E' sicuramente un giocatore che ha margini di miglioramento in certe situazioni di gioco. Nonostante la sua stazza e la sua forza è anche un giocatore veloce, così anche al 93' ha la possibilità di fare gol così".