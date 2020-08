Inter e Conte verso un accordo: contratto risolto

MILANO - Un weekend in Liguria, per rilassarsi e pensare. E poi, martedì, l’incontro decisivo con l’Inter. Antonio Conte ha scelto la quiete familiare per capire come uscire dal senso unico nel quale si è infilato. Ma anche l’Inter, sia chiaro, non è che abbia le idee molto più chiare. Diciamo che entrambi hanno un punto fermo, difficilmente negoziabile: Conte potrebbe rimanere solo a fronte di una profonda rivoluzione societaria, in seno al club nerazzurro. E l’Inter, dal canto suo, è disposto a liberarsene solo se non dovesse diventare un pesante onere finanziario. Partendo da queste certezze, ci sono tre giorni per trovare un accordo. Tanto più in là non si potrà andare, visto che nella settimana ancora successiva, quella che comincia lunedì 31 agosto, la nuova Inter dovrà ricominciare gli allenamenti. Ovviamente con il tecnico prescelto per la nuova stagione. Se non dovesse essere Conte, Zhang e Marotta si sono già ampiamente tutelati. Ma in ogni caso, le firme e le presentazioni non potrebbero non portare via altri giorni preziosi.

