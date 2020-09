MILANO - Siparietto via social tra Radja Nainggolan e un tifoso. Quest'ultimo, attraverso Instagram, ha stuzzicato ironicamente il centrocampista belga, rientrato all'Inter dopo il prestito al Cagliari, sostenendo che, dopo il ritorno di Nainggolan all'Inter, "le discoteche di Milano stanno festeggiando". Pronta la replica del Ninja, sempre via social: "Sono contento anch'io - ha commentato il centrocampista belga - bisogna far girare st'economia".