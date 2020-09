Conte: "L'Inter prende troppi gol? Succede anche a City e Bayern..."

MILANO - "Benevento? Mi aspetto una gara tosta. Loro l'anno scorso hanno vinto una Serie B con tante giornate di anticipo. Inzaghi è stato un mio compagno, so cosa riesce a dare alla squadra. Sono contento per lui e per come ha iniziato. I suoi ragazzi a Marassi hanno dimostrato carattere. Servirà grande attenzione". Antonio Conte presenta in conferenza stampa il recupero della prima giornata di Serie A tra Inter e Benevento, in programma domani (mercoledì 30 settembre). "Rispetto all'anno scorso sono andati via alcuni giocatori - prosegue l'ex ct della Nazionale -, rimpiazzati da altri. In più alcuni sono rientrati dai prestiti. In mezzo al campo abbiamo avuto tanti infortuni e lunghi, come quello di Sensi. Oggi numericamente siamo più protetti e questo è importante. La stagione sarà anomala e siamo reduci da un periodo in cui abbiamo giocato tantissimo. Ho tutti a disposizione e spero continui ad essere così".

Conte: "Mercato? Spero finisca presto"

Sulle cinque sostituzioni: "Onestamente non voglio entrare in questa polemica. Spesso le mie parole vengono strumentalizzate. Ci sono dei regolamenti a cui dobbiamo adeguarci, che i cambi siano due o sette". Sul mercato: "Sarebbe più giusto che a rispondere fossero i dirigenti. Io, come tutti gli allenatori, non vedo l'ora che questo periodo di mercato finisca. Finché resta aperto, tante volte può creare ansie e preoccupazioni ai giocatori. Mi auguro questo, al resto pensano i dirigenti, che stanno cercando di fare il loro lavoro nel migliore dei modi".