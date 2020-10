Inter, Conte "Pronti per la Lazio. Vidal sta bene, è disponibile"

MILANO - "Come arriviamo a questa partita? Ci arriviamo bene, è il terzo impegno ravvicinato e lo sarà anche per la Lazio. Abbiamo tutti i giocatori a disposizione, quindi bene così". Lo ha detto il tecnico dell'Inter Antonio Conte in conferenza stampa alla vigilia della sfida con la Lazio. "Sicuramente sarà una partita impegnativa, però ogni gara ha le sue difficoltà - ha aggiunto - L'anno scorso abbiamo perso quattro partite di cui una contro la Lazio all'Olimpico. È inevitabile che vorremmo uscire con un risultato positivo, migliore rispetto a quello dell'anno scorso".

Le parole di Conte in conferenza

Sulla presenza di Arturo Vidal "Vidal sta bene, si è allenato e sarà disponibile per domani". Sul valore di Hakimi "Ha delle caratteristiche specifiche e averlo in questo sistema ti permette di dare ampiezza ed essere piu' pericoloso in fase offensiva, magari pagando dazio in fase difensiva. Stiamo lavorando per renderlo un giocatore completo.Sono contento anche di Perisic e Young".