Inter, Lukaku sfida la Juve: "Vogliamo vincere lo scudetto"

ROMA - Dopo i 34 gol della scorsa stagione, Romelu Lukaku ha iniziato alla grande anche in questo campionato, mettendo a segno tre gol in altrettante partite. Sabato c'è il derby contro il Milan , una sfida che i nerazzurri vogliono vincere dopo il pareggio in casa della Lazio (1-1). L'ex Manchester United, grande protagonista della vittoria del Belgio sull'Islanda (2-1) con una doppietta, lancia a sfida alla Juve e, all'emittente belga RTBF, dichiara: "Vogliamo vincere lo scudetto e diventare campioni d'Italia". Un obiettivo che i nerazzurri la scorsa stagione non sono riusciti a centrare ma che hanno solamente sfiorato, arrivando a un solo punto dai bianconeri.

Lukaku: "Sto bene a Milano. Inter scelta giusta"

Il gigante belga è subito entrato nelle grazie dei tifosi. Un affetto che Lukaku sente e che lo fa stare bene. "La gente è molto calorosa e ama il calcio più che in Inghilterra. Hanno passione, se le cose vanno bene e vedono che i giocatori danno tutto in campo, allora ti rispettano per la vita. Invece se le cose non vanno come devono, bisogna prepararsi perché potrebbe essere spiacevole. Sono contento di vivere a Milano, c'è sempre qualcosa da fare. E non parlo solo dello shopping, anche se mia madre mi fa venire il mal di testa per questa cosa". La scelta di lasciare Manchester per approdare nella Milano nerazzurra sembra dunque essersi rivelata vincente: "Ringrazio però di vivere in una situazione del genere, perché mi trovo davvero bene. Le persone sono molto gentili con me e sono felice di aver fatto questa scelta".

