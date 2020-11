Bonolis: "Tifare Inter è divertente, meno essere della Juve"

MILANO - "Tifare l'Inter? Credo sia una splendida occasione per ristorare l'anima, divertirsi anche soffrendo nell'ansia del risultato. Essere interisti significa aver fatto una scelta partigiana in ambito sportivo, godendosi il percorso dell'operato altrui perché altro non possiamo fare. Credo sia divertente essere interisti, un po' meno essere juventini.". Sono le parole di Paolo Bonolis, che ha parlato della sua Inter a Radio Nerazzurra. Il noto conduttore ha parlato della condizione attuale dei nerazzurri: "Vedo qualcosa di compresso in questa squadra, c'è volontà di intenti che non riesce a diventare concreta. C'è un motivo a parte le assenze che falsano un po' tutto. Manca all'Inter attuale un giocatore in grado di far saltare gli schemi, andando oltre la pressione fisica e la volontà. In rosa avremmo due calciatori in grado di farlo, Eriksen e Sensi, ma Eriksen quando gioca sembra che ti stia facendo una cortesia, Sensi invece è un mistero. Se ci fai caso le squadre che ottengono buoni risultati hanno in quel piccolo giocatore dal baricentro basso e dai piedi buoni qualcuno che fa saltare gli schemi, come Calhanoglu, Gomez o Mkhytarian. Noi non lo abbiamo, andiamo avanti di schemi eccellenti, forza fisica eccellente, volontà eccellente, ma manca sempre l'illuminazione che ti faccia arrivare ai tre punti".