Inter, fiducia a Conte. Ma c'è Allegri in caso di crollo

MILANO - Non sarà il “dentista” Gasperini, ma la trasferta di domani a Reggio Emilia contro il Sassuolo di Roberto De Zerbi non sarà una banale visita di controllo per Antonio Conte, sarà il nuovo, ennesimo, test per capire se la sua Inter possa tornare ad essere la macchina - quasi - perfetta costruita nel corso della passata stagione. C’è bisogno di una svolta che finora non è arrivata. La società finora gli ha confermato la fiducia, c’è voglia di proseguire il progetto iniziato nell’estate 2019 per provare a riportare l’Inter in alto, ma c’è bisogno di un segnale, di una scintilla che faccia capire che la stagione può tornare sui binari giusti.