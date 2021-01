Inter, Conte con i titolarissimi contro la Juve

MILANO - Mentre Andrea Pirlo ha diversi dubbi di formazione da sciogliere, per Antonio Conte il compito sarà molto più facile. L’Inter infatti, se non succederà qualcosa negli ultimi allenamenti di oggi e domani prima del match, avrà infatti a disposizione l’undici di gala per la partita. Tutti abili e arruolati per il derby d’Italia, una partita sempre sentitissima. Una situazione che quasi quasi verrebbe da definire ideale, al contrario di quello che spesso è successo all’Inter in altre occasioni tra infortuni e stop di diversa natura - basti solo pensare che per esempio nel derby, perso, erano fuori in sei per il Covid. Tra l’altro, anche dopo i supplementari giocati contro la Fiorentina il tecnico ha sottolineato come la squadra avesse dimostrato tenuta, dichiarando persino nel post partita che il dispendio di energie ulteriore dovrebbe comunque contare zero in vista del big match di domenica. E anche grazie all’apporto della panchina, si potrà vedere se stavolta il gap con la Juventus (che fino allo scorso campionato c’era, lo ha sempre detto e ripetuto il campo) si sarà ridotto, azzerato, oppure no. In porta Handanovic potrebbe vivere una di quelle serate in cui rischia di finire sotto i riflettori delle lenti di ingrandimento dei social. Che tanto lo hanno lodato per le parate nelle passate stagioni assurgendolo quasi a livelli di beatificazione, tanto lo hanno beccato in questa.