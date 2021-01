L'Inter finisce nel mirino di fondi svedesi e americani

MILANO - La trattativa per la cessione di una quota dell’Inter approda sui principali media finanziari internazionali. "BC Partners è a metà della due diligence. Quindi nessuna decisione è imminente", dice una fonte all’agenzia Reuters. Il lancio conferma che il valore del club nerazzurro, secondo Suning, è fissato a un miliardo di euro. Viene ribadito che BC Partners al momento tiene aperta ogni possibilità: un ingresso in maggioranza o minoranza. L’entità dell’operazione si conoscerà quando il fondo di private equity londinese perfezionerà la sua offerta, probabilmente all’inizio di febbraio dopo aver terminato l’analisi dei conti. Secondo quanto riferisce la Reuters, Suning vorrebbe cedere una quota non superiore al 40%. Il gruppo di Nanchino - spiega una fonte citata dall'agenzia - potrebbe ricomprare queste azioni successivamente, al termine della crisi globale. Questo schema non viene confermato da chi sta portando avanti la negoziazione. Secondo indiscrezioni, l’opzione più probabile resta quella della cessione almeno del 69% dell’Inter.