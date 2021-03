La Tercera: "Vidal, Sampaoli lo vuole al Marsiglia"

MARSIGLIA - "Sampaoli vuole Vidal al Marsiglia", è l'indiscrezione lanciata da "La Tercera", secondo il quale l'ex ct del Cile oggi alla guida del Marsiglia si sarebbe messo in contatto con l'attuale centrocampista dell'Inter per convincerlo a trasferirsi al Velodrome nella prossima stagione. Secondo fonti vicine al giocatore, stando a quanto riportato dal quotidiano cileno, si tratta di un'opzione gradita ad Arturo che vuole però capire cosa succederà e quale sarà il suo ruolo nell'Inter nella prossima stagione. Vidal, arrivato a settembre dal Barcellona, ha un contratto di due anni ma il suo rendimento è stato al di sotto delle aspettative, tanto che nelle ultime uscite Conte gli ha preferito Eriksen. Il centrocampista cileno, autore di una rete e 2 assist in 23 partite di campionato, potrebbe scegliere di cambiare aria tornando dal suo vecchio ct della Nazionale.