Inter, non solo i rinnovi: Marotta e Ausilio sugli svincolati

MILANO - La premessa quando si parla di mercato e Inter, è sempre d’obbligo ed è ovviamente legata alla situazione della proprietà, con Suning che, come noto, ha ricevuto dal governo cinese determinate indicazioni e sta trattando da mesi con diversi fondi per la cessione di quote del club o dell’intero pacchetto societario. Una volta che la famiglia Zhang avrà risolto definitivamente la questione, è chiaro che qualcosa si sbloccherà. Marotta e Ausilio, superato il Covid, sono tornati a lavoro e non pensano solo ai rinnovi come quelli di Martinez, De Vrij, Bastoni e Barella. Un innesto servirà quasi sicuramente in difesa dove i tre ricambi del terzetto titolare - D’Ambrosio, Ranocchia e Kolarov - sono in scadenza di contratto. L’ex capitano del Torino rinnoverà, è un jolly utilissimo e l’intesa per prolungare è stata trovata da tempo. Kolarov, invece, andrà via. Infine Ranocchia: è una colonna dello spogliatoio, è stimato da Conte, ma nelle ultime annate ha giocato poco e a 33 anni, magari dopo lo scudetto, potrebbe aver voglia di trovare una squadra dove chiudere la carriera da titolare.