Diretta Lugano-Inter ore 20.30: formazioni ufficiali e come vederla in tv

LUGANO (SVIZZERA) - L'Inter di Simone Inzaghi è pronta a scendere in campo per il primo test stagionale. I nerazzurri, infatti, giocheranno alle ore 20.30 allo stadio Cornaredo di Lugano contro i padroni di casa ma sarà una squadra molto lontana da quella che qualche mese fa vinse lo Scudetto con Conte in panchina. Saranno assenti i nazionali e anche Sensi e Calhanoglu ma il tecnico ex Lazio ci tiene comunque a fare bene anche perchè per la prima volta, dopo tanto tempo, l'Inter giocherà davanti a circa 12.000 persone ammesse con il Green pass. Come detto saranno due i grandi assenti di questo match, Sensi e Calhanoglu. Il primo è volato ad Ostuni per il matrimonio con la compagna Giulia mentre il secondo è in Germania per fare da testimone al fratello Muhammed. I due, dunque, si aggregheranno nuovamente al gruppo lunedì mattina.