Inter, decisivo l'asse Nainggolan-Nandez in chiave mercato

MILANO - Simone Inzaghi è stato chiaro sulla questione legata agli esterni: gliene serve uno a destra e almeno uno a sinistra, soprattutto dopo le partenze di Hakimi e Young (oltre a Dalbert, partito proprio per Cagliari) ma il club necessita pure di scelte oculate e precise per non commettere errori di natura economica, più che tecnica. Negli ultimi giorni sono salite le quotazioni di Nandez: il giocatore è molto gettonato presso i nerazzurri poichè è molto duttile e potrebbe fare altri ruoli nella zona di centrocampo, oltre a quello del laterale. Anche il suo procuratore, Pablo Bentancur, ha fatto pensare ad una positiva chiusura dell'operazione dopo l'amichevole con il Lugano. In settimana lo stesso Bentancur e Ausilio si incontreranno per parlare anche di Nainggolan, che deve rescindere il contratto per andare proprio in Sardegna oltre a ricevere una buonuscita. Inoltre, va detto che la recente partenza di Dalbert e l'eventuale interesse per Pinamonti (2 milioni di ingaggio a fare da ostacolo) in caso di addio di Simeone, potrebbero far presupporre un'apertura importante (magari sotto forma di prestito da 2-3 milioni con diritto di riscatto, a cui i sardi sono contrari e chiedono l'obbligo). Proprio questa potrebbe essere la formula da sfruttare con Bellerin, Zappacosta, Stryger Larsen e Molina: gli altri profili della lista.