Harakiri Inter, contro il Bologna non si gioca ma Dimarco si fa male

BOLOGNA - Come ampiamente annunciato già alla vigilia, Bologna-Inter non si è giocata. L'Asl ha infatti bloccato i rossoblù, pertanto sul terreno di gioco del Dall'Ara si è presentata solo la squadra di Simone Inzaghi. Come previsto dal regolamento i nerazzurri sono scesi sul rettangolo verde e hanno atteso 45' minuti, terminati i quali l'arbitro Ayroldi ha decretato la sospensione definitiva. Il ritorno in campo dei campioni d'inverno, dunque, è rimandato a domenica, quando al Meazza si presenterà la Lazio di Maurizio Sarri (i biancocelesti non sono riusciti ad andare oltre il 3-3 all'Olimpico contro l'Empoli in questo turno).