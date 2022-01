Inter, per Inzaghi 8 giorni verità: Lazio, Juve e Atalanta

MILANO - L'Inter si gioca molto in otto giorni, e lo fa sotto lo sguardo del presidente Steven Zhang. Innanzitutto, un trofeo: la Supercoppa con la Juventus mercoledì 12 a San Siro. Ma anche la conferma in vetta, visto che il Milan mette pressione alla squadra di Inzaghi, che affronta prima Lazio e poi Atalanta. Sbagliare una gara o più può costare un trofeo o primo posto. Il presidente Zhang si è presentato ieri ad Appiano: ha incontrato dirigenti, tecnico e squadra, proprio in apertura di uno snodo cruciale per i nerazzurri chiamati a tre partite da prendere con le molle. Vero che due su tre saranno a San Siro dove solo il Real, negli ultimi mesi, è riuscito a passare: in campionato l'Inter non perde in casa dall'ottobre 2020 (derby col Milan). E si parte con una partita non qualunque per Inzaghi: la Lazio. Che peraltro, nella gara d'andata, è stato l'unico ko dell'Inter in campionato.