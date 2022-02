Inter, Farris: "Potevamo battere il Napoli, c'è un pò di rammarico"

NAPOLI - "Il secondo tempo parla per il valore della nostra squadra. Abbiamo avuto un grande impatto psicologico e fisico per avere la forza di riprenderla. Resta un pò di rammarico perchè avevamo creato i presuppoti per vincerla, avevamo ancora benzina". Con queste parole, Massimiliano Farris , viceallenatore dell' Inter e in panchina per sostituire lo squalificato Simone Inzaghi, ha commentato il pari del big match tra i nerazzurri e il Napoli . Una gara partita in salita, ma poi recuperata nella ripresa con Farris che loda i suoi: "Il rigore ci ha portato subito sotto e la nostra bravura è stata pareggiare e poi cercare di vincere. Abbiamo spento l'entusiasmo dei giocatori e del pubblico del Maradona. Abbiamo giocato in settimana, il Napoli ha avuto tempo per prepararla, però abbiamo dimostrato di essere la grande squadra che siamo e abbiamo conquistato un buon punto".

Farris: "Lautaro è un talento"

Tanti i complimenti sia a Dumfries che a Lautaro Martinez: "In Italia arriva un giocatore straneiero e nelle prime partite viene criticato. Il ragazzo invece si è applicato e si è messo a lavorare per entrare nei nostri meccanismi. Lautaro ha talento, il tempo è dalla sua. E' giovane, si ritrova in una posizione importante nell'Inter. La sua capacità è colpire in acrobazia e al volo, sicuramente migliorerà con Dzeko. E' determinato ed è uno dei nostri capitani in campo. Mentalità e consapevolezza sono le parole chiave". Solo due cambi al termine della gara con Farris che spiega: "La squadra stava gestendo bene. Poi le partite vanno riviste il giorno dopo per capire. Tra l'altro Sanchez è rimasto 5-6 minuti a bordocampo, Inzaghi era in contatto con lo staff e la conduzione della gara è stata fatta bene. Avevamo preparato la gara cercando le soluzioni su destra e sinistra, uscendo con il quinto per non abbassarci. Nel primo tempo non siamo riusciti, nella ripresa abbiamo alzato il raggio d'azione e per i centrocampisti è stato più semplice trovare il riferimento giusto". Nessuna sconfitta per Farris sulla panchina dei nerazzurri, ma precisa: "Resto imbattuto con l'Inter, a Napoli con la Lazio avevo preso una brutta scoppola. Ci teniamo la prestazione di questa serata,"