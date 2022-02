Inter, Brozovic indispensabile: con lui la squadra ha un altro passo

MILANO - Se fosse stata necessaria una conferma dell'importanza di Marcelo Brozovic nei meccanismi dell'Inter, la gara col Sassuolo ha avuto proprio questo effetto. Simone Inzaghi sarà di certo felice di riavere il suo numero 77 a dirigere le operazioni venerdì contro il Genoa, visto che contro i neroverdi né Barella né Calhanoglu hanno saputo dare i riferimenti ai compagni che invece garantisce il croato. Più che nel punteggio, la sconfitta con gli uomini di Dionisi è stata pesante per il modo in cui è arrivata: l'Inter ha ceduto il controllo del gioco agli avversari, e questo è avvenuto perché non c'era Brozovic in mezzo al campo. Da qui nasce un'altra considerazione lampante: ecco perché l'Inter sta lavorando sodo per arrivare quanto prima all'annuncio del suo rinnovo. L'accordo è già stato raggiunto (si parla di circa 7 milioni all'anno, comprensivi di bonus, fino al 2026), serve solo trovare il momento buono per renderlo ufficiale. Ed è un passo molto importante per l'Inter. Soprattutto perché Brozovic è tornato a garantire, oltre alla qualità, anche tanta, tantissima quantità. Il croato è tornato infatti in vetta alla classifica dei giocatori che percorrono più chilometri in una singola partita, con 11,7 che vuol dire aver messo dietro Thorsby della Sampdoria di 110 metri: più o meno la lunghezza di un campo di calcio, per intendersi.