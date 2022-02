Inzaghi: “Venti tiri in porta e zero gol, ma non ci abbattiamo”

L' Inter 'imita' il Milan e sbatte anche al Ferraris. Nella battaglia contro il Genoa , i nerazzurri non vanno oltre lo 0-0 e restano a -2 dai rossoneri, pur con una partita da recuperare (quella con il Bologna) e con la possibilità di riprendersi la vetta. "Il risultato ci lascia l'amaro in bocca, avremmo potuto approcciare meglio questa gara - ha dichiarato il tecnico Inzaghi a Sky Sport - Il Genoa ci ha creato qualche problema nei primi venti minuti, poi avremmo meritato qualcosa in più visti i venti tiri in porta: non riusciamo a fare gol, non dobbiamo abbatterci ma siamo consapevoli di dover lavorare meglio. Dobbiamo tornare il prima possibile alla vittoria”.

"L'avversario non era semplice, siamo entrati in area di rigore 37 volte e abbiamo fatto 20 tiri centrando anche una traversa. In questo momento va così, probabilmente ciò che stiamo facendo non basta per vincere determinare partite. Non vincono le big? È una cosa strana, ma in questo momento del campionato ci può stare perché si comincia a sentire la stanchezza. Col Sassuolo abbiamo corso più del solito e abbiamo perso, forse dovevamo correre meglio”.

Inzaghi: “I tifosi siano orgogliosi”

“Il campo non era nelle migliori condizioni, abbiamo provato a giocare di più anche sulle seconde palle. Dobbiamo analizzare questo momento per capire cosa non va: prima ogni 5 corner facevamo un gol, oggi ne abbiamo battuti 14 ed è finita 0-0. Torneremo presto alla vittoria, ma non dobbiamo perdere la serenità. Stiamo cercando di migliorarci quotidianamente, questa partita l'abbiamo preparata in 4 giorni. Ci manca quel guizzo che prima riuscivamo a trovare, negli ultimi 20' abbiamo cambiato anche strategia ma non è girata nel verso giusto. L'episodio non ci sta venendo incontro: onore al Genoa, ma per quanto fatto avremmo meritato un altro risultato. Ci dispiace per i tifosi, ma devono essere orgogliosi per quello che stiamo facendo: siamo in semifinale di Coppa Italia e ancora in corsa in Champions League, oltre che nei primi posti in Serie A da inizio stagione. Solo col duro lavoro gli episodi torneranno ad esserci favorevoli".