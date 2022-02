Inter, a Inzaghi manca il piano B in attacco

MILANO - Nel 2008, nella volata Scudetto contro la Roma, per l'Inter di Mancini, priva di Ibrahimovic, fu decisivo un allora 17enne Balotelli. Che ripagò la fiducia con tre gol e tre assist decisivi. Un piano B che al momento manca a Simone Inzaghi. Caicedo, ad Appiano, è ancora lontanissimo dal jolly-talismano che era per il tecnico ai tempi della Lazio. Forse sarebbe stato meglio puntare sul giovane Satriano, finito invece in prestito al Brest. Resta comunque il dato positivo del ritorno ormai vicino di Correa: ieri in parte in gruppo, potrebbe essere convocato non tanto per il derby di Coppa quando per la gara con la Salernitana. Servirà tempo e pazienza per rivederlo al top, dopo uno stop che dura da 40 giorni.