Inter, Farris: "Abbiamo in mano il nostro destino"

MILANO - Grazie alla tripletta di Lautaro Martinez e alla doppietta di Dzeko , l'Inter batte nettamente la Salernitana e torna al successo in campionato. Inzaghi festeggia il ritorno al gol dei suoi attaccanti e (in attesa dello scontro diretto tra Napoli e Milan) il primo posto in classifica. Al termine della gara con la Salernitana è il suo vice Farris a presentarsi davanti ai microfoni: "Ci aspettavamo questa risposta. Abbiamo avuto una flessione psicologica dovuta ai tanti impegni e alle gare ravvicinate. C'era bisogno di una scintila per far ripartire tutto. Affrontavamo la Salernitana - ha dichiarato a Sky - che era reduce da quattro risultati utili consecutivi e che aveva blindato la porta. La squadra ha fatto bene e vedere gioire Lautaro e Dzeko è stato molto bello".

"Non avevamo dubbi sul nostro valore"

Farris elogia la prestazione della squadra. "A causa dei tanti impegni non ci siamo potuti allenare con continuità. Ma eravamo convinti che la stanchezza fosse più mentale che fisica. E tutto ciò era confermato dai numeri a nostra disposizione. Non abbiamo avuto dubbi sul valore dei nostri calciatori: su Lautaro e Barella, che oggi hanno fatto benissimo. Abbiamo avuto le risposte che cercavamo da questo gruppo". Chiusura dedicata alla prossima trasferta europea sul campo del Liverpool. "Sappiamo che ribaltare il risultato non sarà facile, ma vogliamo una grande prestazione. E' vero che partiamo da un risultato di svantaggio, ma non possiamo dimenticare quello che abbiamo fatto nella prima parte di stagione. Siamo l'Inter e la squadra e lo staff è lo stesso di inizio anno. In questi giorni, parlando tra di noi, ci siamo detti che siamo l'unica squadra che ha in mano il proprio destino. Se le vinciamo tutte vinceremo lo scudetto"