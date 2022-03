Inter, la soddisfazione di Zanetti: "Vittoria importante. Crediamo in noi"

Grande soddisfazione in casa Inter dopo il successo contro la Salernitana. Una vittoria (che in campionato mancava dal 21 gennaio), che ha permesso agli uomini di Simone Inzaghi di tornare in testa alla classifica. Il vice presidente del club Javier Zanetti, si è detto ottimista e felice per il ritorno al successo: "Quella di ieri è stata una vittoria molto importante, sono contento per Lautaro e per tutti i ragazzi, perchè tutta la squadra ha fatto una grande prestazione, cancellando un periodo nel quale i risultati faticavano ad arrivare".