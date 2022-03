Inter, ad Anfield per ripetere le imprese del passato

MILANO - Passata la sbornia per la goleada alla Salernitana, l'Inter torna a concentrarsi sulla trasferta di Champions League ad Anfield. Per ribaltare lo 0-2 dell'andata servirà un vero e proprio miracolo ai nerazzurri di Simone Inzaghi, che però potrebbero prendere esempio dai cugini milanisti: quando affrontarono il Liverpool nella fase a gironi, i rossoneri chiusero il primo tempo avanti 2-1. Un gol nella prima frazione di gara potrebbe essere la chiave per far girare il pronostico in favore dei nerazzurri, che dovranno a tutti i costi ripetere la prestazione convincente dell'andata. Aggiustando magari la mira: la traversa colpita da Calhanoglu potrebbe pesare molto più di quando ad Appiano Gentile desiderino. La formazione anti Reds è quasi completata: sulla sinistra torna a disposizione Ivan Perisic, ma visti i guai muscolari da cui è reduce è facile pensare che Gosens, quasi certo titolare con il Torino nella prossima di campionato, potrà avere il suo spazio. In mezzo al campo, vista la forzata assenza dello squalificato Barella, Vidal parte favorito su Gagliardini: la dimestichezza del cileno con la pressione della Champions potrebbe essere di grande aiuto alla squadra. L'ultima volta che l'Inter si presentò ad Anfield (febbraio 2008) nulla andò per il verso giusto: Materazzi fu espulso dopo mezz'ora, Cordoba si lesionò il crociato e Mancini discusse con i tifosi all'aeroporto. Ma in Inghilterra i nerazzurri sono stati capaci, nella loro storia, di grandi imprese: il 4-1 inflitto al Newcastle nel 2002 e lo 0-3 con cui espugnarono la tana dell'Arsenal un anno più tardi sono lì a ricordare a tutti che non è ancora scritta l'ultima parola sulla qualificazione ai quarti di Champions League.