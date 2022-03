Milan Skriniar, tatuaggio col Diavolo: il dettaglio che irrita i tifosi dell'Inter

La polemica social sul tatuaggio di Skriniar e il precedente di Ibra

Ignorando la data e la motivazione alla base della inusuale scelta, ci si è lanciati in osservazioni che vanno dall'estetico al simbolico, per non parlare di un clamoroso precedente. La stessa immagine, infatti, è stata modificata da Ibrahimovic nel dicembre 2019. La foto è ancora lì tra i post dell'attaccante rossonero e vanta ben 3,5 milioni di visualizzazioni. Agli occhi di qualche cugino stizzoso, l'associazione ha fatto gridare allo scandalo. Tra qualche insulto gratuito, c'è chi arriva a scrivere: "Soltanto per questo tatuaggio gli andrebbe inibita a vita la fascia di capitano". Ma non manca chi la prende con più filosofia: "Dovrà pur avere un difetto anche lui"; "Per come gioca per me può tatuarsi i barbapapà e avrebbe comunque la mia smisurata ammirazione"; "Deve piacere a lui, non a voi. E comunque giudicatelo per ciò che fa in campo, il resto è fuffa". Le ricostruzioni dei tifosi arrivano fino alla presunta fede milanista del tatuatore di fiducia di Skriniar. È la forza delle immagini, bellezza. E tralasciamo i riferimenti al nome del giocatore...