Inter, Inzaghi e il fallo su Belotti: "Rigore? L'arbitro era lì..."

TORINO - Simone Inzaghi non fa drammi per il pareggio della sua Inter con il Torino, ma non può fare a meno di analizzare il fatto che il primo posto si sta allontanando e che i risultati dei nerazzurri sono altalenanti da una quarantina di giorni: "Ci sono state tante situazioni - le parole dell'allenatore dell'Inter a Dazn - nel primo tempo come aggressività è andato meglio il Toro anche se ha fatto gol su calcio d'angolo mentre Berisha ha fatto due interventi strepitosi. Nella ripresa primi 25 minuti sono andati bene, siamo entrati in campo con un'inerzia diversa. Meritavamo prima il pareggio, in tal caso avremmo potuto vincere. Ma non sono contento dell'approccio, dovevamo fare di più. Per vincere lo scudetto bisogna approcciare meglio le gare".