Inter, Inzaghi: "Juve? Grande avversario, ci arriveremo al meglio"

MILANO - "Il primo tempo è stato insufficiente, dobbiamo fare di più e meglio. Nella ripresa abbiamo creato dopo il gol, ma è un momento no, i 7 punti nelle ultime partite cominciano a pesare , serve di più per il campionato italiano". Così Inzaghi dopo l'1-1 dell'Inter contro la Fiorentina, un'altra frenata che rallenta la corsa allo scudetto. "Il primo tempo meglio loro, nel secondo meglio noi, il pareggio però non mi soddisfa. Non c’è paura, ma la squadra sente più responsabilità , ora abbiamo un calo ma dobbiamo rimanere tranquilli perché ci mancano solo i risultati", ha aggiunto il tecnico nerazzurro a Dazn.

Inzaghi su Juve-Inter

"Non mi aspettavo un primo tempo così, volevo di più, ma neanche io sono esente da colpe. Avremo 12 o 13 giocatori con le nazionali, ma dovremo essere bravi a gestire questi momenti, abbiamo tempo per poterci rialzare. Tecnicamente oggi abbiamo attaccato poco la profondità, troppo facile parlare degli assenti. Abbiamo comunque creato tante occasioni per vincere la partita. Forse siamo frenetici, sarei più preoccupato se la squadra non creasse però. Juve-Inter? Sappiamo che tipo di partita è, l’abbiamo fatta già due volte, la Juve è un grandissimo avversario. Ora abbiamo 15 giorni per prepararci al meglio", ha concluso Inzaghi.