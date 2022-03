Inter, la corsa scudetto è in salita

MILANO - La rimonta subita nel derby dello scorso 5 febbraio ha pesato sulle spalle dell'Inter molto più di quanto l'ambiente nerazzurro potesse pensare. Da quel giorno, infatti, in campionato sono arrivati solo 7 punti in altrettante partite: una frenata che rischia di compromettere la corsa della squadra di Simone Inzaghi verso la riconferma del titolo di Campione d'Italia. Il problema non sembra tanto atletico, quanto piuttosto mentale: sono infatti gli approcci alle gare a preoccupare maggiormente, visto che poi nei secondi tempi la squadra ha saputo mettere in campo energie nervose e fisiche che, in ogni caso, non hanno portato un adeguato bottino di punti. Il tecnico nerazzurro ha parlato di "momento di involuzione", e dovrà dunque approfittare dei giorni di sosta per le Nazionali per provare a trovare dei rimedi. Non sarà facile visto che almeno una dozzina di giocatori sarà lontana da Appiano Gentile, ma forse per Inzaghi anche questo è un bene. Avrà infatti modo di guardare ancor più da vicino le seconde linee della sua Inter, che negli ultimi mesi hanno trovato davvero poco spazio nelle rotazioni. Come ai tempi della Lazio, il tecnico ha scelto di puntare su un undici titolare e su pochi altri elementi della rosa, che hanno finito per andare in riserva. I giocatori meno utilizzati col tempo hanno perso motivazioni e ritmo partita e, quando sono stati chiamati in causa, non sempre hanno dato il contributo sperato, visti anche i sempre meno minuti che venivano loro concessi. Anche dalla rivalutazione della rosa passa il percorso di ripresa dell'Inter. Soprattutto in attacco sembra ci sia bisogno di forze fresche: se quello nerazzurroresta il miglior attacco della Serie A, va anche detto che nelle sette partite incriminate sono arrivati solo 9 gol, di cui ben 5 contro la sola Salernitana. Il problema c'è e, se i nerazzurri vogliono continuare a lottare per lo scudetto, va risolto in fretta.