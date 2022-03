Inter, a centrocampo Inzaghi spreme sempre gli stessi

MILANO - L'Inter ha frenato: e il calo ha coinciso con quello del centrocampo nerazzurro titolare. Una flessione che poteva prevedersi, visto il costante impiego di Brozovic, Barella e Calhanoglu. Anche alla Lazio del resto, Inzaghi aveva faticato a cambiare i propri interpreti, soprattutto nel pacchetto mediano. E nell'Inter che fatica, i tre centrocampisti nerazzurri rientrano tra gli elementi che non incidono. Brozovic, fino all'infortunio, aveva saltato solo due partite (per squalifica) su 39: elemento indispensabile, ma il superlavoro può averlo reso meno lucido. Del resto, pesa la mancanza di un vice Brozovic: Inzaghi ha provato altre soluzioni senza trovare il bandolo della matassa. Per Barella discorso simile: il suo modo di giocare dispendioso ha finito per stancarlo. Per Calhanoglu, sembrano tornati i tempi discontinui dell'esperienza in rossonero: dopo uno strepitoso finale di girone d'andata, ha rallentato da febbraio. Su loro tre comunque Inzaghi ha puntato moltissimo, lasciando agli altri centrocampisti solo pochi minuti: scelta che alla lunga si paga in termini di freschezza.