Inter, Dumfries scommessa vinta: per Inzaghi ora è inamovibile

MILANO - Al di là di ciò che riserverà il futuro, in casa Inter si può senza dubbio affermare che la scommessa Dumfries è vinta. Anche contro la Fiorentina, l'olandese è stato tra i migliori. Arrivato un po' in sordina a Milano, dopo aver disputato un buon Europeo, Dumfries a inizio stagione aveva fatto storcere il naso a molti. I motivi erano diversi: prima di tutto la pesante etichetta di erede di Hakimi e poi il fatto che Inzaghi lo aveva gestito con cura preferendogli Darmian, lasciandogli spazio in rare occasioni dove purtroppo non aveva convinto. Il 24 ottobre contro la Juve aveva toccato il fondo con quell'inguenuo fallo da rigore su Alex Sandro. Qualunque giovane calciatore strraniero al primo anno in A, avrebe gettato la spugna, lui invece no, ha reagito ed è diventato il Dumfries che tutti conosciamo divenendo col tempo titolare ed elemento importante dello scacchiere di Simone Inzaghi, che ha vinto insieme alla dirigenza questa scommessa.