Inter, Skriniar: "Crediamo allo Scudetto. Penso che rinnoverò"

MILANO - Per il terzo anno consecutivo Milan Skriniar ha vinto il premio come "Giocatore dell'anno" in Slovacchia. Grande soddisfazione per il difensore dell'Inter al momento dell'annuncio del riconoscimento: "È una ricompensa per il lavoro quotidiano, gli allenamenti e le partite. Un premio che ti dice che tutto quello che fai ha davvero senso. Voglio migliorare ancora di più, soprattutto dal punto di vista mentale. Di sicuro mi ha aiutato la vittoria dello Scudetto con l'Inter".