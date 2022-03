Juve-Inter, Inzaghi dirige l'allenamento poi incontra Zhang

MILANO - L'Inter, a ranghi ridotti per l'assenza dei giocatori impegnati nelle nazionali, ha proseguito al Suning Training Center di Appiano Gentile la preparazione in vista della sfida di campionato contro la Juventus, in programma il 3 aprile a Torino. Attualmente sono indisponibili, tra infortuni e Covid, Brozovic, De Vrij, Lautaro Martinez e Vecino. Dopo la seduta il tecnico Simone Inzaghi è passato dalla sede di viale della Liberazione per un saluto al presidente Steven Zhang e agli amministratori delegati Beppe Marotta e Alessandro Antonello.