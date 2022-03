L'Inter ritrova Lautaro: torna negativo e punta la Juve

MILANO - Un recupero pesante in casa Inter a una settimana esatta dal big-match allo Stadium contro la Juventus , in programma domenica 3 aprile (ore 20.45). Il tecnico nerazzurro Simone Inzaghi ritrova infatti Lautaro Martinez , che era stato costretto a disertare gli impegni con l' Argentina a causa della positività al Covid ma è risultato negativo al tampone di controllo.

Brozovic e De Vrij ancora a parte

Il 'Toro', dopo sette giorni di isolamento, è così tornato ad allenarsi ad Appiano Gentile e ora punta il 'Derby d'Italia' al quale sperano di esserci anche il regista croato Brozovic e il difensore olandese De Vrij, che come ieri anche nella mattinata di oggi si sono allenati a parte, in attesa di riunirsi al gruppo probabilmente a partire da martedì. Pedine importanti che Inzaghi spera di avere a disposizione in uno scontro diretto fondamentale nella volata finale dell'Inter.