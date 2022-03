Inter, Lautaro saluta il Covid: nella testa solo la Juve

MILANO - Tampone negativo e subito al centro sportivo per allenarsi: Lautaro Martinez, dopo una settimana di palestra in casa, si è recato ad allenarsi nonostante Inzaghi avesse concesso riposo alla squadra. Ad Appiano Lautaro ha trovato i lungodegenti De Vrij e Brozovic. Una positività, quella di Lautaro, che alla luce di questo rientro diventa una manna per Inzaghi, visto che ha risparmiato all'argentino una sfiancante trasferta sudamericana. E, visto che Dzeko tornerà mercoledì, mentre Correa e Sanchez sono attesi tra giovedì e venerdì, il tecnico nerazzurro si affiderà molto probabilmente a una coppia formata dal bosniaco e da Lautaro per affrontare la Juventus. Una sfida che per Lautaro Martinez riveste più significati: dopo aver superato Lukaku, una rete significherebbe raggiungere Ibrahimovic nela classifica delle reti segnate in nerazzurro. Non solo: l'argentino non ha mai segnato in casa della Juve. In ottica Scudetto, Inzaghi non può prescindere dall'argentino, in attesa di quanto accadrà con il mercato, con la possibilità che Dybala possa arrivare e, conseguentemente, la possibilità che parta il Toro.