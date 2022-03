Inter, Calhanoglu punta la Juve: "Vogliamo sorpassare il Milan e vincere lo Scudetto"

KONYA (Turchia) - In attesa della gara amichevole di domani sera contro l' Italia e con l'addio di Burak Yilmaz , dopo la sconfitta contro il Portogallo , Hakan Calhanoglu è stato promosso dal ct Stefan Kuntz a capitano della Nazionale turca. Il trequartista dell' Inter ha commentato con queste parole il traguardo raggiunto: "Sono consapevole della responsabilità di essere un capitano. Spero di portare la fascia con orgoglio". Infine, non è mancato un commento sulla sfida di domani con gli azzurri di Roberto Mancini : "Penso che la partita contro l'Italia andrà bene. Entrambe le squadre non hanno potuto partecipare ai Mondiali e sono tristi. La gente di Konya è sempre stata buona con noi. Speriamo di fare una bella partita domani".

Calhanoglu: "Speriamo di sorpassare il Milan"

Da parte di Calhanoglu non sono comunque mancati elogi per l'Italia, nonostante la sconfitta ai playoff per Qatar 2022 contro la Macedonia: "Mi è sempre piaciuto il sistema di gioco dell'Italia. È una squadra che attribuisce importanza alla tattica e ha giocatori di qualità. Ho sempre il massimo rispetto per loro. Penso che domani sarà una bella partita. Certo, molti giocatori potrebbero non venire, ma gli altri sono di altissima qualità. Inter? Certo, al mio ritorno dovrò concentrarmi, perché ci stiamo giocando il campionato. Abbiamo partite molto importanti davanti a noi. Ognuna di esse sarà come una finale in cui vogliamo ottenere tre punti. In testa alla classifica c'è grande equilibrio. Il Milan è capolista, ma a noi manca una partita. Spero che al mio ritorno potremo sorpassarli".

"La Turchia dovrebbe giocare con la difesa a 3"

Il trequartista turco, infine, ha parlato anche della difesa a tre sottolineandone la possibile efficacia anche per la sua Nazionale: "Giochiamo con la difesa a tre all'Inter. Sono molto soddisfatto. Ora penso che dovremmo giocare così anche in Nazionale. Anche perché alla fine in Europa giocano tutti con questo sistema. Penso che abbiamo giocato una buona partita contro il Portogallo nel secondo tempo. Abbiamo avuto una possibilità, ma purtroppo non è andata bene".