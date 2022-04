Inter, Brozovic vede la Juve: Inzaghi sorride

MILANO - Marcelo Brozovic si avvicina al rientro in campo e Inzaghi finalmente ritrova il suo regista indispensabile, viste le defalliances con Torino e Fiorentina in virtù dell'assenza del croato. Oggi il 77 nerazzurro aumenterà il minutaggio in allenamento insieme al resto del gruppo in vista della rifinitura di domani e del ritorno in campo contro la Juventus. Da ieri anche Vecino e Correa hanno fatto ritorno alla Pinetina dopo gli impegni con le rispettive nazionali. Da oggi anche i cileni Vidal e Sanchez saranno a disposizione di Inzaghi che dunque avrà la rosa al completo. Sono poche invece le speranze per il recupero di di De Vrji. Il centrale olandese tornerà oggi a lavorare con i compagni dopo un allenamento personalizzato. Non sembra essere considerata la partenza dal primo minuto, tutti i dubbi di Inzaghi riguardano soprattutto la convocazione di De Vrji per il Derby d'Italia, sfida che l'Inter non può assolutamente sbagliare se vuole puntare al titolo.