Juve-Inter, Inzaghi: "La migliore partita per dare un segnale"

MILANO - "Io penso che sarà una partita molto molto importante, nello stesso modo penso che non poteva esserci partita migliore in questo momento per dare un segnale forte all’ambiente ma soprattutto a noi stessi" .Lo ha dichiarato Simone Inzaghi in conferenza stampa alla vigilia di Juve-Inter, big match della 31esima giornata di Serie A . Il tecnico nerazzurro ha aggiunto: "Brozovic è disponibile? Tutti sappiamo dell'importanza di Marcelo, ci è mancato, ha lavorato abbastanza bene. Oggi farà intero allenamento come de Vrij, poi vedremo. Sarebbe un recupero importante".

Le parole di Inzaghi in conferenza

"Siamo al completo da soli due giorni, ieri ci siamo allenati bene, serve rabbia, ma anche carattere. Sappiamo che nelle ultime sette partite abbiamo perso punti e risultati, più che prestazioni. Domani dobbiamo fare una grande partita, di personalità e carattere, contro un avversario di grandissimo valore e in uno stadio difficile. Declino? Tutte le squadre di vertice hanno avuto questi momenti, il nostro è coinciso in mezzo al Liverpool, con il derby perso. A inizio anno, per questa classifica, per gli ottavi di Champions, la vittoria in Supercoppa, avrei messo la firma. Questo ci avevano chiesto dalla proprietà" ha spiegato Inzaghi.

Sulla partita contro la Juve

Il tecnico dell'Inter ha poi aggiunto: "Il risultato perché le prestazioni non sono mai mancate secondo me. I dati ci dicono che creiamo tanto, nonostante i sette punti in sette partite di campionato. Abbiamo voglia di fare risultato, ma saranno tutte finali con quella di domani la più impegnativa. E' il derby d'Italia, andremo a fare una grandissima partita che incide molto, ma ce ne saranno altre. Penso che le critiche fanno parte del nostro mestiere e vanno accettato. So distinguere quelle costruttive che aiutano a crescere e maturare, da quelle costruite ad arte che non prendo in considerazione".

Sulla formazione bianconera e su Allegri

"Al di là dello scudetto vinto, ci siamo già incontrato in Supercoppa, all'andata a parte il rigore nel finale stavamo vincendo. Sappiamo che incontriamo una squadra in ottimo momento, nonostante l'eliminazione con il Villarreal in Champions. E' dove deve stare. A gennaio anche con Zakaria hanno investito tanto e si sono migliorati, ma erano già una grandissima squadra prima con Morata, Dybala e Kean. Tutti da attenzionare molto bene" ha dichiarato sulla Juve. Poi, su Barella: "In questi giorni ha lavorato molto bene, come Bastoni, Vidal e Sanchez che hanno ricevuto forti delusioni in nazionale e dovranno essere bravi a lasciarsele alle spalle". Infine, su Allegri: "Cosa ho pensato quando Allegri ha dato l'Inter come favorita per lo scudetto? Ha espresso un'opinione, c'è grande rispetto reciproco e ognuno esprime le proprie idee".