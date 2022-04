Inter, Marotta glissa su Dybala: "Il nostro attacco soddisfa le nostre esigenze"

TORINO - L'amministratore delegato dell'Inter, Beppe Marotta, ha parlato ai microfoni di Dazn prima del big match tra i nerazzurri e la Juventus: "Sarà una partita emozionante e spero che sia anche un bellissimo spot per il nostro movimento calcistico". Ovviamente, non poteva mancare una domanda su Paulo Dybala, che lascerà i bianconeri a parametro zero la prossima estate e sta infiammando il mercato con i nerazzurri in prima fila: "Ho convissuto con lui in passate stagioni ottenendo risultati importanti. Ma non mi posso permettere di entrare nelle dinamiche che hanno portato al non rinnovo. Prendo atto della notizia. Abbiamo un reparto d'attacco che corrisponde alle nostre esigenze, compresi giovani che stanno facendo bene in giro come Satriano. Ci sono tanti giocatori che vanno in svincolo al 30 giugno, non solo della Juve. Sono dinamiche del calciomercato tutte da valutare a otto giornate dalla fine del campionato", ha detto il dirigente interista.