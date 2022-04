Inter, il piano di Marotta: Dybala con Lautaro

MILANO - Marotta punta dritto Paulo Dybala. Dal contatto si è passati ai fatti. E' lui come noto, l'obiettivo numero uno dell'Inter. L'amministratore delegato nerazzurro si è caricato sulle spalle in prima persona la missione e ovviamente è il primo sponsor della Joya, visti i trascorsi alla Juve e con Jorge Antun , l’uomo che ne cura gli interessi, i contatti si sono intensificati. Parallelamente l’Inter ha dato un colpo di acceleratore su Bremer anche perché, un po’ sorprendentemente, le due trattative si sono concatenate. Obiettivo è infatti riuscire a costruire il terreno per rendere economicamente sostenibile l’arrivo di Dybala senza rinunciare a priori a Lautaro Martinez .Nel migliore dei mondi possibili, toccherebbe a Simone Inzaghi costruire un attacco che farebbe sognare i tifosi, ma più probabilmente la mossa è funzionale a scongiurare il rischio che “l’effetto tempo” di cui si è più volte parlato, possa diventare un boomerang per l’Inter.