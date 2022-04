L'Inter vuole Bremer: con Skriniar pilastri del futuro. De Vrij in vendita

MILANO - Il muro nerazzurro vuole alzarsi ulteriormente. L'Inter nelle ultime cinque stagioni infatti, è stata la miglior difesa del campionato, davanti a Juve, Napoli e Milan. E nonostante le difficoltà che imporrà il mercato, come già accaduto nelle due annate precedenti, l'Inter farà un investimento importante in difesa. Non è mistero che da mesi il pressign dei dirigenti nerazzurri sia su Gleison Bremer, centrale difensivo del Torino. Il 25enne brasiliano a febbraio ha rinnovato il suo contratto, prolungando la scadenza dal 2023 al 2024 per dare al club granata la possibilità di incassare una cifra importante. Perché, firmando il rinnovo, Bremer ha ottenuto da Cairo la promessa di poter spiccare il volo a fine stagione verso un top club. Il fortissimo centrale è nel mirino di società italiane ed europee, ma l'Inter si è mossa per tempo. Il corteggiamento iniziato già in autunno è proseguito con discrezione. Marotta e Ausilio sono consapevoli che con 25 milioni potranno strappare Bremer al Torino, prezzo alto, ma non altissimo, prezzo che sperano di poter coprire se non interamente, almeno per buona parte, con la più che probabile cessione di De Vrij. L’olandese va in scadenza nel 2023 e dunque la prossima sarà l’ultima estate per monetizzare, salvo un eventuale rinnovo che al momento non sembra alla finestra.