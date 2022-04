Inter, squadra in bilico: in undici possono partire a giugno

MILANO - Non solo campionato e Coppa Italia: da qui a fine stagione molto giocatori nerazzurri si giocano anche parte del proprio futuro nerazzurro. Non solo per le necessità economiche che porteranno alla partenza di uno-due big: indiziati De Vrij (per far spazio a Bremer in difesa) e Lautar che fa gola a molti club europei. Ma le ultime gare della stagione serviranno anche a Inzaghi e alla dirigenza per capire ill futuro dei giocatori con il contratto in scadenza e che a oggi non rientrano nei piani. In scadenza a giugno sono sei, più Caicedo, che finora non ha inciso ed è destinato a tornare in Liguria. Tra i giocatori in scadenza, due addii sicuri: Kolarov e Vecino. Gli altri quattro in scadenza, invece, potrebbero tutti rimanere, anche se l'Inter vorrebbe rivedere gli ingaggi, al ribasso, in particolare di Handanovic e Perisic. Mentre Ranocchia (1.3) e Cordaz (0.3) dovrebbero prolungare per un'altra stagione più o meno alle stesse cifre. E poi ci sono giocatori che poitrebbero non rientrare nei programmi: Il portiere Radu difficilmente resterà come terzo, se Handanovic dovesse rinnovare. Inoltre l'intenzione, a meno di stravolgimenti, è quella di chiudere in anticipo il rapporto con Vidal e Sanchez (entrambi in scadenza nel 2023). Le ultime gare saranno importanti per il futuro di Dimarco e Gagliardini, entrambi inizialmente molto utilizzati da Inzaghi, ultimamente più ai margini.