Inter, Inzaghi: "Lucidi e sempre in partita. Vittoria importante"

LA SPEZIA - Grazie ai gol di Brozovic, Lautaro Martinez e Sanchez, l'Inter si impone sul campo dello Spezia e porta a casa un successo prezioso nella lotta scudetto. Al termine della gara dell'Alberto Picco, il tecnico dei nerazzurri Simone Inzaghi, si dice soddisfatto: "Siamo stati lucidi e sempre in partita. Abbiamo trovato una squadra in salute e uno stadio che li spingeva parecchio. Sapevamo che non avremmo potuto fare una gara normale. Volevamo la vittoria per dare seguito agli ultimi risultati e ci siamo riusciti", ha dichiarato ai microfoni di Dazn.