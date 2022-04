Inter, sfogo Lautaro: "Certe voci non mi piacciono"

LA SPEZIA - "Si parla tanto e questo a me non piace, ho sempre dato il massimo per l’Inter e certe voci non mi piacciono". È un Lautaro Martinez irritato quello che ha commentato ai microfoni di Inter Tv il fondamentale successo nerazzurro di La Spezia. L'argentino, infastidito dalle continue voci di mercato che lo riguardano, non usa mezzi termini: "Il resto non lo ascolto, penso alla mia famiglia, a chi mi vuole bene e all'Inter".