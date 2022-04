Inter, Conte è un ricordo lontano: così Inzaghi si è guadagnato il rinnovo

MILANO – Il rinnovo in nerazzurro è veramente a un passo. Simone Inzaghi tecnico dell'Inter, incontrerà il presidente Steven Zhang a fine stagione, ma la firma sul nuovo contratto con scadenza nel 2024 sarà un atto pro-forma. L'uomo che ha riportato l'Inter a sognare in grande ha già vinto la sua scommessa, insieme a chi l'ha scelto. All'ex allenatore della Lazio infatti, era stato chiesto di arrivare tra i primi quattro posti e oltre a questo, ha saputo non far rimpiangere Antonio Conte, che sarebbe pesato sulle casse societarie 27 milioni lordi di stipendio, dovendo digerire pure il tradimento di Romelu Lukaku, dopo ad aver perso pezzi da novanta come Hakimi ed Eriksen. Insomma per quanto ottenuto sin qui in stagione (Supercoppa Italiana, ottavi di Champions, finale di Coppa Italia e primo posto virtuale in campionato), ad Inzaghi andrebbe fatto un monumento. E adesso...la firma. Quella più bella.