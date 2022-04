Gol, trofei e mercato. Lautaro a peso d'oro

MILANO- Lautaro Martinez vale oro. In tutti i sensi. L’attaccante argentino, protagonista nell’ultima settimana con 4 gol segnati in tre partite, Spezia e Roma in campionato più la doppietta al Milan nella semifinale di ritorno di Coppa Italia, è al centro del pianeta Inter, nel presente e nel futuro prossimo. I suoi gol, infatti, stanno aiutando la squadra di Simone Inzaghi a raggiungere due grandi obiettivi, ma al tempo stesso fanno sorridere anche Marotta e Ausilio , visto che il “Toro” rischia di essere in estate il giocatore che il club nerazzurro dovrà sacrificare per fare cassa e mettere così a posto i conti come da input di Suning. Il dilemma in casa Inter è forte, perché questo Lautaro, a 24 anni ha davanti a sé prospettive importanti. Per la seconda volta ha raggiunto quota 20 gol in stagione e la sensazione è che sia un giocatore in continua crescita. Ma proprio per questo, inevitabilmente, è proprio lui il giocatore con maggiori corteggiatori in giro per l’Europa, il giocatore che potrebbe ricevere le offerte economiche più allettanti e che probabilmente sarebbe più "semplice" da sostituire rispetto a Bastoni e Barella , per fare il nome di altri due gioielli in vetrina.