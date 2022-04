La verità di Wanda Nara sull'addio di Icardi all'Inter

BOLOGNA - "Non ho mai avuto nessuna relazione con Marcelo Brozovic , non ho mai nemmeno avuto il suo numero: non era nemmeno una persona che frequentavamo". Lo dice con forza, Wanda Nara - moglie e procuratrice di Mauro Icardi , 124 gol in nerazzurro, ora al Paris Saint-Germain -, testimoniando come parte civile nel processo milanese per diffamazione a carico dell’ex “re dei paparazzi” Fabrizio Corona per un articolo del febbraio del 2019 sul suo sito “ King Corona Magazine ” intitolato “ Mauro Icardi divorzia da sua moglie - Wanda Nara ha tradito il suo compagno con Marcelo Brozovic ”.

Prossima udienza il 25 maggio

Quel che sorprende è che la signora abbia addirittura considerato quanto accaduto tra le cause scatenanti dell’addio del marito dall’Inter: "L’Inter gli ha fatto pesare tanto questa situazione. A causa di questo articolo sono iniziati i problemi dentro il club e con la squadra. Si era iniziato a dire “Mauro deve cambiare squadra”, “Mauro deve cambiare procuratrice perché è una donna”. E non credo gli abbiano tolto la fascia di capitano per il suo rendimento in campo. Inoltre questa storia ha generato anche tante sofferenze in famiglia anche perché io ho cinque figli che andavano a scuola a Milano in quel periodo e vivono il calcio in modo molto passionale". Prossima udienza il 25 maggio in cui saranno sentiti Brozovic, anche lui parte civile, Icardi, parte civile come Wanda e e pure Ivan Perisic, in qualità di testimone.